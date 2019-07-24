Фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина арестован в Армении
Руководитель отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян сообщила, что сотрудники правоохранительных органов арестовали находящегося в международном розыске фигуранта дела об убийстве бывшего российского спецназовца Никиты Белянкина.
"Генпрокуратура Армении обратилась к российским коллегам, сообщив об аресте, попросив передать нам дело для уголовного преследования в отношении арестованного", - цитирует ее РИА Новости.
Уточняется, что срок содержания под стражей составляет 40 дней.
Напомним, что вечером 1 июня в поселке Путилково под Красногорском погиб 24-летний боец ГРУ Никита Белянкин. Парень вмешался в пьяную драку, которая была больше похожа на избиение двух парней, и получил удар ножом в сердце. Молодые люди были спасены, а их защитник погиб.
Ранее сайт kp.ru писал, Красногорский суд уже арестовал гражданина Армении Нарека Степаняна. Ему предъявили обвинение в хулиганстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU