2019-07-24T11:46:40+03:00
Общество

Фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина арестован в Армении

Парень был убит 1 июня [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ. Фото: личная страничка героя публикации в соцсетиВ Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ. Фото: личная страничка героя публикации в соцсети
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Руководитель отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян сообщила, что сотрудники правоохранительных органов арестовали находящегося в международном розыске фигуранта дела об убийстве бывшего российского спецназовца Никиты Белянкина.

"Генпрокуратура Армении обратилась к российским коллегам, сообщив об аресте, попросив передать нам дело для уголовного преследования в отношении арестованного", - цитирует ее РИА Новости.

Уточняется, что срок содержания под стражей составляет 40 дней.

Напомним, что вечером 1 июня в поселке Путилково под Красногорском погиб 24-летний боец ГРУ Никита Белянкин. Парень вмешался в пьяную драку, которая была больше похожа на избиение двух парней, и получил удар ножом в сердце. Молодые люди были спасены, а их защитник погиб.

Ранее сайт kp.ru писал, Красногорский суд уже арестовал гражданина Армении Нарека Степаняна. Ему предъявили обвинение в хулиганстве.

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье.Спецназовец погиб в уличной драке: он заступился за двух незнакомцев, которых избивала толпа приезжих. Он просто не смог остаться равнодушным и пройти мимо...

ИСТОЧНИК KP.RU

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