Человекоподобный робот «Федор» задержится в космосе и сменит имя

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-24T12:22:15+03:00

«Федор» отправится в космос на борту корабля «Союз МС-14», а сам полет пройдет в беспилотном режиме. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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Робот «Федор», который 22 августа отправится на международную космическую станцию (МКС) пробудет там на четыре дня больше. Первоначально его возвращение планировалось 3 сентября, однако потом было перенесено на 7 сентября.

«Федор» отправится в космос на борту корабля «Союз МС-14», а сам полет пройдет в беспилотном режиме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Росскосмос.

Ранее стало известно, что робот «Федор» сменил имя на иностранное Skybot F-850. Буква «F» означает принадлежность робота к семейству «Федор». По словам Дмитрия Рогозина, робот сам попросил сменить ему имя.

Напомним, FEDOR (FinalExperimentalDemonstrationObjectResearch) – первый человекообразный робот-спасатель российского производства. Он был создан в 2016 году и первоначально носил имя «Аватар», однако потом сменил его на «Федор». По состоянию на 2017 год робот уже умеет открывать дверь, стрелять из пистолета и водить автомобиль в автономном режиме.

Сейчас "Федор" вовсю готовится к полету в космос и по этому поводу даже завел свой собственный аккаунт в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU