Человекоподобный робот «Федор» задержится в космосе и сменит имя
Робот «Федор», который 22 августа отправится на международную космическую станцию (МКС) пробудет там на четыре дня больше. Первоначально его возвращение планировалось 3 сентября, однако потом было перенесено на 7 сентября.
«Федор» отправится в космос на борту корабля «Союз МС-14», а сам полет пройдет в беспилотном режиме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Росскосмос.
Ранее стало известно, что робот «Федор» сменил имя на иностранное Skybot F-850. Буква «F» означает принадлежность робота к семейству «Федор». По словам Дмитрия Рогозина, робот сам попросил сменить ему имя.
Напомним, FEDOR (FinalExperimentalDemonstrationObjectResearch) – первый человекообразный робот-спасатель российского производства. Он был создан в 2016 году и первоначально носил имя «Аватар», однако потом сменил его на «Федор». По состоянию на 2017 год робот уже умеет открывать дверь, стрелять из пистолета и водить автомобиль в автономном режиме.
Сейчас "Федор" вовсю готовится к полету в космос и по этому поводу даже завел свой собственный аккаунт в Twitter.
ИСТОЧНИК KP.RU