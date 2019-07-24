2019-07-24T13:19:16+03:00
Политика

Зеленский назначил своим советником политика, работающего с Порошенко, Ющенко и Кучмой

Руслан Демченко занимал посты в МИД Украины и администрации экс-президентов незалежной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Руслан Демченко. Фото: Общественный совет при Министерстве иностранных дел УкраиныРуслан Демченко. Фото: Общественный совет при Министерстве иностранных дел Украины
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Украинский лидер Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который занимал различные должности в Министерстве иностранных дел Украины, а также в администрации нескольких экс-президентов страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины», — говорится в документе.

С 2014 по 2019 год Демченко был советником экс-президента Украины Петра Порошенко, занимал пост заместителя министра иностранных дел во время правления Виктора Януковича с 2010 по 2014 и руководил администрацией бывшего лидера незалежной Виктора Ющенко с 2006 по 2010 годах.

Напомним, что с 2014, после назначения советником Порошенко, Демченко стал курировать украинско-российские отношения и был представителем Украины в Минске на переговорах Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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