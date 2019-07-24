Посольство: Россия не извинялась за инцидент над Японским морем

СЕГОДНЯ 13:39 2019-07-24T13:39:29+03:00

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Посольство Российской Федерации в Сеуле опровергло сообщение в СМИ Южной Кореи о том, что вчера и.о. военного атташе российского посольства якобы извинился за инцидент в небе над Японским морем и признал вероятность того, что самолет ВКС РФ нарушили воздушное пространства республики из-за ошибки навигационного оборудования.

«Мы видели сообщения в СМИ РК, в которых цитируются слова, якобы сказанные исполняющим обязанности военного атташе. Мы обратили внимание на эти сообщения. В связи с этим можем от себя сказать, что в них много того, что не соответствует действительности. Российская сторона официальных извинений не приносила», -

В корейском Министерстве обороны также опровергли информацию об извинении России.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, Объединенный комитет начальников штабов Корейской Республики заявил, что два российских самолета два раза, каждый по три минуты, находился в южнокорейском воздушном пространстве над Японским морем. В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что стратегические бомбардировщика Ту-95 МС ВКС РФ выполняли плановый полет и военному атташе Республики Корея в России была вручена нота.

Перехват российских самолетов южнокорейскими истребителями.

ИСТОЧНИК KP.RU