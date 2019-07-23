Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за инцидента над Японским морем
Во вторник, 23 июля, военному атташе Республики Корея в России была вручена нота в связи с неправомерными и опасными действиями экипажей южнокорейских самолетов в небе над Японским морем. Об этом сообщил командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
«По сегодняшнему факту неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов военному атташе Республики Корея вручена соответствующая нота», - сказал командующим ВКС РФ.
Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что самолет Воздушно-космических сил России два раза, каждый по три минуты, находился в южнокорейском воздушном пространстве над Японским морем в районе острова Токио и нарушил воздушное пространства.
В Минобороны России сообщили, что два стратегических бомбардировщика Ту-95 МС ВКС РФ выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами. В районе островов Токто к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16 и создавали угрозу их безопасности, не выходя на связь с экипажем.
Перехват российских самолетов южнокорейскими истребителями.
ИСТОЧНИК KP.RU