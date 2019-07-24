2019-07-24T15:17:53+03:00
Общество

Губернатор Ленобласти поздравил лучшего игрока Ночной хоккейной Лиги Мечты

Александр Дрозденко вручил вратарю команды «Марс Волхов» набор хоккейной амуниции
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Максим Клименко, завоевавшей Кубок Мечты в любительской ночной хоккейной Лиге был признан лучшим игроком ЛигиМаксим Клименко, завоевавшей Кубок Мечты в любительской ночной хоккейной Лиге был признан лучшим игроком Лиги
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Вратарь команды «Марс Волхов» Максим Клименко, завоевавшей Кубок Мечты в любительской ночной хоккейной Лиге был признан лучшим игроком Лиги. Лично поздравить спортсмена приехал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, который вручил ему подарок – набор профессиональной вратарской хоккейной амуниции.

Надо отметить, что Максим- не профессиональный спортсмен, он начальник отдела снабжения строительной компании, в хоккей играет в свободное от работы время. Но обожает это увлечение всей душой. И на встрече с губернатором Клименко признался, что и мечтать не мог о подобной высококлассной хоккейной амуниции. Александр Дрозденко поблагодарил талантливого хоккеиста-любителя за отличную игру, ставшую замечательным вкладом в популяризацию спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области.

Отметим, что в мае 2019 года команда «Марс Волхов» из Ленинградской области завоевала Кубок Мечты на восьмом всероссийском фестивале любительских команд «Ночная хоккейная лига», обыграв действующих чемпионов из Приморья. По признанию экспертов «Марс Волхов» стал главным открытием всего Финала VIII Фестиваля. Тренирует команду Алексей Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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