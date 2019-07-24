2019-07-24T15:57:00+03:00
Экономика

Эксперт: повышение МРОТ не решит проблему недобросовестных работодателей

По данным Минтруда, величина прожиточного минимума равна 10753 руб
Елена АКИМОВА
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Увеличение МРОТ не решит проблему низких зарплатУвеличение МРОТ не решит проблему низких зарплатФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Министерство труда РФ опубликовало величину прожиточного минимума за первый квартал года. Показатель равен 10753 рублей. Для трудоспособного населения - 11653 рубля, для пенсионеров - 8894 рубля, а для детей - 10585 рублей.

В ведомстве также предложили повысить прожиточный минимум на 4 процента. Но это не решит проблем с выплатами зарплаты, уверен руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По словам эксперта, работодатели все равно продолжат недоплачивать сотрудникам. В регионах фиксируются случаи, когда сотрудникам просто недоплачивают, игнорируя все законы.

- Это прямая наглость, когда работодатели просто игнорируют закон. Кроме того, многие оформляют на полставки, на треть, на четверть, на 0,7, 0,8. Это меньше, чем установленный законом минимум. Эта проблема остается сегодня, комментирует ИА «НСН» эксперт.

Единственным выходом может быть перевод граждан на часовую оплату. Так работникам будет проще высчитать свой доход.

- Люди будут понимать, сколько им положено в час и где их обманывают. Даже нынешнее повышение на пару сотен рублей не решит вопрос со сверхнизкой зарплатой. Оптимальный уровень минимальной ставки оплаты труда должен составлять тысяч 20-25, - резюмирует специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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