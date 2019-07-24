2019-07-24T15:59:28+03:00
Политика

Омбудсмен Украины: достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков

Людмила Денисова сообщила, что сейчас оформляются последние документы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Достигнуты договоренности о возвращении украинских моряковДостигнуты договоренности о возвращении украинских моряковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В среду, 24 июля, были достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков, задержанных российскими пограничниками за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе в конце прошлого года. Об этом сообщила, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что на данный момент оформляются последние документы.

«Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», — сказала украинский омбудсмен.

Однако адвокат моряков Николай Полозов сообщил, что ему ничего не известно о достигнутой договоренности, поскольку стороны ведут переговоры без его участия и не может сказать, на какой стадии они находятся.

Ранее Денисова сообщила о передаче в Министерство иностранных дел России ее личного поручительства в отношении 24 украинских моряков. Она просила освободить их из-под стражи под личную ответственность.

Напомним, 17 июля, Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разобраться со степенью вины моряков и пересмотреть меру пресечения.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медали Олимпиады в Токио изготовят из переработанных мобильников
Капитан задержанного КНДР российского судна признал нарушение границы
Бастрыкин рассказал о расследовании убийства российского посла Карлова
Мюллер заявил, что Москва «систематически вмешивалась» в американские выборы
В работе Facebook произошел серьезный сбой
Facebook оштрафовали на пять млрд долларов
75-летие Победы увековечат в названиях улиц, площадей и скверов городов Ленобласти
В России планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут
Эксперт: повышение МРОТ не решит проблему недобросовестных работодателей
Мэй рекомендовала Корбину оставить пост лидера оппозиции
Госдума приняла закон об увеличении срока службы в полиции
Новые снаряды для российской артиллерии будут на 20% эффективнее
Владелец задержанного Ираном танкера вышел на связь с экипажем
Китай призвал все страны уничтожить ядерное оружие
Зеленский потребовал уволить Кличко из администрации Киева
МИД РФ отверг новые обвинения главы ФБР о вмешательстве в американские выборы
Российским туристам упростили въезд на Мальдивы
Губернатор Ленобласти поздравил лучшего игрока Ночной хоккейной Лиги Мечты
Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой
Строительство Юго-Восточной хорды не затрагивает опасных экологических участков
Тегеран опроверг сообщение США о сбитых иранских беспилотниках
Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов признался в хищении миллиардов
Госдума увеличила для нуждающихся семей пособия на детей до 3-х лет до прожиточного минимума
Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
В районе комплекса «Холдоми» начал действовать режим ЧС из-за гибели детей во время пожара
Советник Зеленского: президент Украины никогда не разменяет Крым на Донбасс
Ярмольник заплатит ФСО еще 400 тысяч за разбитый Mercedes