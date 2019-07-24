Омбудсмен Украины: достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-24T15:59:28+03:00

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В среду, 24 июля, были достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков, задержанных российскими пограничниками за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе в конце прошлого года. Об этом сообщила, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что на данный момент оформляются последние документы.

«Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», — сказала украинский омбудсмен.

Однако адвокат моряков Николай Полозов сообщил, что ему ничего не известно о достигнутой договоренности, поскольку стороны ведут переговоры без его участия и не может сказать, на какой стадии они находятся.

Ранее Денисова сообщила о передаче в Министерство иностранных дел России ее личного поручительства в отношении 24 украинских моряков. Она просила освободить их из-под стражи под личную ответственность.

Напомним, 17 июля, Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разобраться со степенью вины моряков и пересмотреть меру пресечения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU