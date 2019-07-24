2019-07-24T16:09:42+03:00
Общество

75-летие Победы увековечат в названиях улиц, площадей и скверов городов Ленобласти

Будут отремонтированы и уже существующие мемориалы
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Тема подготовки к 75-летию Великой Победы стала одной из центральных на встрече губернатора с ветеранами.Тема подготовки к 75-летию Великой Победы стала одной из центральных на встрече губернатора с ветеранами.
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На очередной своей встрече с представителями ветеранских организаций губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что готов поддержать их идею с увековечиванием имени 75-летия Великой Победы.

«Мы уже обсуждали с моими заместителями эту идею, и я ее полностью поддерживаю: такую знаменательную дату нужно увековечить, назвав именем новые улицы, площади, скверы, другие общественные пространства в населенных пунктах Ленинградской области», - сказал глава региона.

Вопрос подготовки к большой дате стал одним из главных на встрече губернатора с ветеранами. Александр Дрозденко выразил надежду, что ветеранские организации примут активное участие в работе оргкомитета по подготовке к празднованию.

Более того, в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы в Ленинградской области появятся новые памятники. И конечно, отремонтируют и уже существующие мемориалы. Особое внимание будет уделено тому, в чем особенно нуждаются ветераны Великой Отечественной войны, в том числе, планируется выделить дополнительное финансирование их общественным организациям.

Ответил губернатор Александр Дрозденко и на вопросы членов Совета, касавшиеся льгот на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга для областных жителей, ремонта лифтового хозяйства, программы строительства новых социальных объектов на территории Ленобласти.

Подводя итоги встречи, Александр Дрозденко пригласил всех ее участников – членов Консультативного совета по делам ветеранов – на празднование 92-й годовщины со дня образования Ленинградской области в Бокситогорск, 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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