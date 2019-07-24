2019-07-24T16:32:29+03:00
Происшествия

Капитан задержанного КНДР российского судна признал нарушение границы

Члены экипажа "Сянхайлинь-8" могут быть отпущены из-под ареста после проверки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пограничники продолжают осмотр российского сейнераПограничники продолжают осмотр российского сейнераФото: REUTERS
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Капитан задержанного КНДР российского рыболовецкого судна "Сянхайлинь-8" признал факт нарушения государственной границы республики. Об этом сообщили в посольстве Северной Кореи в Москве.

Сайт kp.ru писал, что корабль находится под арестом с 17 июля. Пограничники высадились на сейнер, когда он шел на промысел краба в Приморье. Военные отключили все средства связи на судне и конвоировали его в порт Вонсан. В этот момент на борту находились 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.

Сейнер обвинили в нарушении госграницы, однако в Северо-Восточной рыболовной компании, которой принадлежит задержанное судно, эту информацию опровергли. Представители предприятия пояснили, что КНДР расширил зону военного охранения до 50 миль от берега, что не регламентируется никакими международными документами. Официально существует лишь 12-мильная зона территориальных вод и 200-мильная исключительная экономическая зона.

Проверка сейнера продолжается. Все материалы переданы консулу РФ в Пхеньяне. Если пограничники не найдут нарушений, то судно будет отпущено, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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