Бастрыкин оценил вовлеченность предпринимателей в преступные сообщества

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-24T16:51:32+03:00

По его словам, за текущий год было возбуждено всего 4 дела по соответствующей статье

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Вовлеченность российского бизнеса в преступные сообщества остается на низком уровне - об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Поручение проанализировать практику возбуждения уголовных дел по статье об организации преступных сообществ и участии в них председатель СКР РФ получил после прямой линии с президентом. На ней Владимир Путин заявил заявил, что под статью 210 УК РФ о преступном сообществе можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона. Глава России отметил, что нужны изменения.

«В текущем году возбуждено только четыре уголовных дела по указанной статье, связанных со сферой предпринимательства, при том что у нас в стране зарегистрировано 3,4 миллиона юридических лиц и 3,8 миллиона индивидуальных предпринимателей. То есть вовлечение предпринимателей в такого рода преступную деятельность - нечастое явление» - передает «Российская газета» слова председателя СКР.

Для сравнения Бастрыкин привел данные о преступлениях по той же статье за 2018 год, тогда количество уголовных дел по 210 статье УК РФ равнялось 41, но, как отметил заслуженный юрист РФ, большинство из них носит общеуголовный характер - связано с террористической деятельностью, незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями. А соответственно, относить все их число к предпринимателям нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU