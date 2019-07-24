В Совфеде объяснили важность запрета микрокредитов под залог жилья

СЕГОДНЯ 17:57 2019-07-24T17:57:48+03:00

Изменить размер текста: A A

24 июля Госдума приняла закон, запрещающий выдавать гражданам микрокредиты под залог жилья. Это сделано для того, чтобы люди не теряли жилье из-за незначительного долга, который они должны выплатить организации. Нередки случаи, когда граждане берут совсем незначительную сумму в 20-30 тысяч рублей, а потом на неё набегают бешеные проценты. И люди, будучи не в силах выплатить эту сумму, вынуждены отказываться от собственного жилья, которое стоит в разы дороже.

Этот закон подержали и в Совфеде. О его важности рассказал первый заместитель комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

- Люди, попадая в сложные жизненные ситуации, порой готовы сиюминутно жертвовать всем, не понимая всю несоразмерность тех жертв, которые они приносят. Когда за небольшой долг микрофинансовые организации изымают жилье, которое стоит во много, в десятки, сотни раз больше, то это абсолютно несправедливо, - приводит его слова RT.

ИСТОЧНИК KP.RU