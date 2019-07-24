2019-07-24T18:40:13+03:00
Москва

Жириновский: оппозиция использует выборы в Мосгордуму как повод для «цветной революции»

Такое мнение глава ЛДПР высказал в беседе с журналистами
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Владимир Жириновский.Владимир Жириновский.
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал несанкционированные акции незарегистрированных кандидатов частью плана «цветных революций». Он заявил, что его настораживают действия этих структур, как бы они не назывались.

«Это специальный план из «цветных революций». «Цветная революция» начинается с непризнания выборов, в данном случае непризнания итогов регистрации. То есть они провоцируют какой-то очередной этап «цветной революции», - высказал свое мнение политик в беседе с журналистами.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года: будет избрано 45 депутатов в 45 одномандатных округах. Депутаты избираются сроком на 5 лет до 2024 года.

В этом году на выборах в Мосгордуму проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где будет возможность проголосовать удаленно: округ №1 (Зеленоград), округ №10 (Cеверное ЛианозовоБибирево) и округ №30 (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).

ИСТОЧНИК KP.RU

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