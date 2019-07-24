2019-07-24T20:08:15+03:00
Звезды

Объявлены имена 13 претендентов на Букеровскую премию

По мнению жюри, в лонг-листе нет очевидных лидеров
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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В прошлом году Букеровскую премию получила писательница из Северной Ирландии Анна Бернс за свой роман «Молочник» («Milkman»)В прошлом году Букеровскую премию получила писательница из Северной Ирландии Анна Бернс за свой роман «Молочник» («Milkman»)Фото: REUTERS
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В Лондоне объявили список номинантов на Букеровскую премию. В этом году за одну из самых престижных в мире литературных наград поборются 13 писателей и писательниц из Великобритании, Канады, Ирландии, США, Мексики, Нигерии.

В список лучших авторов этого года попали: Салман Рушди (Quichotte), Ойкан Брейтуэйт ("Моя сестра, серийный убийца"), Люси Эллманн ("Утки, Ньюберипорт), Маргарет Этвуд ("Заветы"), Кевин Барри ("Ночная лодка в Танжер"), Бернардин Эваристо и Хэмиш Гамильтон ("Девушка, женщина, другое"), Джон Ланчестер ("Стена"), Чигози Обиома ("Оркестр меньшинств"), Марк Портер ("Ланни"), Элиф Шафак ("10 минут 38 секунд в этом странном мире"), Дебора Леви и Хэмиш Гамильтон ("Человек, который всё видел"), Валерия Луизелли ("Архив потерянных детей") и Джанет Уинтерсон ("Франкиссштейн").

"Более половины книг в лонг-листе написаны людьми с настоящим чувством юмора, различных шалостей более чем предостаточно. Приятно читать действительно серьезные книги, которые также забавны", - приводятся на сайте премии слова председателя жюри Питера Флоренса.

Шорт-лист с именами шести авторов следующего конкурсного этапа объявят 3 сентября, каждый из них получит по 2.5 тысячи фунтов стерлингов и специальное издание своей книги. Победителя престижной литературной премии 2019 года объявят 14 октября на церемонии в лондонской ратуше.

Напомним, Букеровская премия учреждена в 1968 году, она присуждается за лучшее прозаическое произведение на английском языке. До 2014 года ее вручали только гражданам Великобритании, Ирландии или одной из стран британского Содружества. Но теперь получить эту престижную литературную награду может автор с любым гражданством, главное – чтобы его роман был написан на английском языке и опубликован в Великобритании. Приз победителю – 50 тысяч фунтов стерлингов (около 4,4 миллиона рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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