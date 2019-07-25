На Украине вспомнили о «независимом Крыме»

СЕГОДНЯ 07:51 2019-07-25T07:51:54+03:00

Советник президента по политическим вопросам сказал, что Зеленский не пойдет на размен Крыма на Донбасс

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На Украине советник президента по политическим вопросам, кандидат в депутаты Рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев обронил слова о «независимом Крыме». Он также заявил, что страна при нынешнем президенте Владимире Зеленском вернется к обсуждению вопроса о включении в текст конституции страны пункта о «национальной автономии» в Крыму.

Политик отметил, что комитет «по оккупированным территориям» уже начал работать. При этом он разделен на два подкомитета: по Крыму и Донбассу. Более того, в нем поддерживают вероятность создания «крымской национальной автономии»

- Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой, - отметил Потураев.

Он также заявил, что исторически Крым был "независимым государством, веками независимым".

- Считать Крым турецкой колонией неправильно – это абсолютно искусственный, вымышленный, пропагандистский дискурс. Кто сказал, что пропаганда родилась во время Первой мировой войны – ерунда, она родилась столетиями раньше, когда нужно было оправдать абсолютно незаконный территориальный захват. Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого, - сказал Потураев в эфире телеканала ATR.

Напомним, что украинские политики часто делают неоднозначные и даже странные высказывания об истории. Так, в 2016 году Верховная Рада Украины всерьез рассматривала законопроект о переименовании Россию в «Московию». Глава администрации предыдущего президента Украины Борис Ложкин утверждал, что украинские колонисты создали "Канаду такой, какой мы её знаем". А бывший уже спикер Рады Андрей Парубий шел дальше и заявлял, что украинцы стояли у истоков «европейской цивилизации».

ИСТОЧНИК KP.RU