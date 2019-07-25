2019-07-25T11:27:36+03:00
Происшествия

Российская бегунья Екатерина Кархина погибла в крушении вертолета в Италии

Воздушное судно принадлежало российскому бизнессмену
Мария ИГНАТЬЕВА
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Российская бегунья Екатерина Кархина погибла в крушении вертолета в ИталииРоссийская бегунья Екатерина Кархина погибла в крушении вертолета в ИталииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В море у итальянского острова Горгона 22 июля произошло крушение вертолета, который принадлежал частному лицу из России. Во время авиакатастрофы погибла российская бегунья Екатерина Кархина. Ей было 28 лет.

Девушка была участницей соревнований на марафонские дистанции. Она неоднократно участвовала в забегах в Италии и становилась победительницей. Тело спортсменки нашли водолазы спасательной бригады. Оно было пристегнуто ремнями безопасности. Опознали тело лишь накануне.

Погибшая родом из Москвы. Помимо нее на борту был вертолета Robinson R66, находился российский предприниматель Максим Сычев. Именно ему принадлежало судно. Мужчина сам управлял вертолетом. Сейчас он считается пропавшим без вести. Как сообщает местное издание Il Tirreno, судно вылетело с озера Комо в Сардинию, крушение оно потерпело в провинции Ливорно. До этого вертолет сделал остановку в неподалеку Масса-Каррары. Оперативники занимаются расследованием крушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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