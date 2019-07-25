В начале августа в Москву вернется летняя погода

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-25T11:35:28+03:00

В начале августа температура воздуха в Москве поднимется до 20-22 градусов по Цельсию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В начале августа температура воздуха в Москве поднимется до 20-22 градусов по Цельсию. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

"Начиная с середины следующей недели в Москве будет происходить медленное повышение температуры. И к последующим выходным, 3-4 августа, московское лето вернется к устойчивым показателям в 20-22 градуса", - приводит агентство городских новостей "Москва" слова специалиста.

Тишковец отметил, что на этой неделе в Москве и Подмосковье ненадолго установится теплая погода. Так, в субботу днем ожидается повышение температуры воздуха в столичном регионе до 28 градусов. «Но если в эту пятницу-субботу москвичи поедут на дачу в шортах и майках, то обратно из-за прихода ультраполярного холода - в ушанках и ватниках», - сказал синоптик.

Ранее синоптики сообщали о резком похолодании в Москве и Московской области на следующей неделе. Самыми холодными днями недели в столичном регионе на предстоящей неделе будут понедельник и вторник.

ИСТОЧНИК KP.RU