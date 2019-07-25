Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на на военно-морской парад в Петербурге
25 июля Владимир Путин встретился с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области. Встреча прошла в Кремле, в представительском кабинете главы государства.
Президент выслушал пожелания пострадавших и даже предложил им посетить главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
- Мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится, - приводит его слова ТАСС.
Кроме этого, президент поручил предоставить ему полный список пострадавших от паводка. До 10 августа всем им должны быть выплачены компенсации.
Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня. За время бедствия погибло 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Было подтоплено 107 населенных пунктов и 11 тысяч жилых домов. На восстановление утраченного жилья потребуется более 10 миллиардов рублей. Еще 8,5 миллиардов пойдет на восстановление социальных объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU