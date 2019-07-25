Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем с ума» секретном мини-шаттле

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-25T12:42:58+03:00

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Необычные маневры американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе «сводят с ума» врагов Соединённых Штатов. Соответствующие заявление сделала экс-министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон.

Бывший министр рассказала, что разработанный американской компанией Boeing шаттл может сформировать орбиту, которая выглядит как яйцо и, когда он находится близко к нашей планете, это достаточно близко к атмосфере. Она пояснила, «враги» Соединённых Штатов не знают о шаттле, поскольку все происходит на противоположной стороне Земли. «И мы знаем, что это сводит их с ума. И я очень рада этому», - заключила Уилсон.

Отметим, что в начале июля нидерландскому любителю-наблюдателю за спутниками Ральфу Ванденбергу удалось обнаружить и заснять секретный X-37B, который уже около два года выполняет эксперименты в интересах американских Военно-воздушных сил. Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2017 американская частная космическая компания Space X вывела на орбиту экспериментальный X-37B.

ИСТОЧНИК KP.RU