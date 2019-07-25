2019-07-25T12:58:36+03:00
В мире

В Германии побит новый температурный рекорд

В городе Гайленкирхене столбик термометра показывает 40,5 °C
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Германии побит новый температурный рекордВ Германии побит новый температурный рекордФото: Сергей ЕФИМОВ
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В четверг, 25 июля, в немецком городе Гайленкирхене температура воздуха поднялась до 40,5 °C, таким образом был побит предыдущий температурный рекорд в Германии, который был зафиксирован в городе Кицингене, 5 июля 2015 года, когда столбик термометра показывал 40,3 °C. Об этом сообщила Метеорологическая служба ФРГ в Twitter.

«С температурой 40,5 °C сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 °C», - говорится в заявлении синоптиков.

Жаркая погода наблюдается почти на всей территории Германии. Даже на Балтийском море средняя температура 30 °C. В течение 25 июля наиболее высокие температуры будут наблюдаться на западе страны.

В нидерландском городе Гилзе-Рейен 25 июля был также побит температурный рекорд страны. Столбики термометров показывают 38,8 °C.

Напомним, в этом году во многих городах России была зарегистрирована рекордная для страны температура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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