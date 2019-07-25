На Каховской линии столичного метро заменят пути
На Каховской линии московского метрополитена будет проведена замена путей и реконструкция инженерных систем. Об этом заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
"В ходе реконструкции Каховской линии строители обновят облицовку путевых стен и платформ, будет выполнена реконструкция оборотных тупиков, построена соединительная ветка в депо "Замоскворецкое", - приводит издание "Вечерняя Москва" слова Бочкарева.
Ранее Бочкарев сообщал, что реконструкция Каховской линии начнется в этом году. Работы будут проводиться для ее включения в строящуюся Большую кольцевую линию метро; по словам чиновника, за прошедшие с момента открытия ветки годы ее инженерные системы устарели и требуют замены.
Ранее сайт kp.ru сообщал о проведении строительных работ на станции Большой кольцевой линии "Авиамоторная". Основные конструкции этой станции готовы уже на 77%.
ИСТОЧНИК KP.RU