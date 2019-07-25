2019-07-25T13:38:40+03:00
Общество

На Каховской линии столичного метро заменят пути

Также будут реконструированы оборотные тупики и построена соединительная ветка в депо "Замоскворецкое"
Александр ДЖУМАЕВ
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На Каховской линии московского метрополитена будет проведена замена путей и реконструкция инженерных системНа Каховской линии московского метрополитена будет проведена замена путей и реконструкция инженерных системФото: Олег АДАМОВИЧ
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На Каховской линии московского метрополитена будет проведена замена путей и реконструкция инженерных систем. Об этом заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"В ходе реконструкции Каховской линии строители обновят облицовку путевых стен и платформ, будет выполнена реконструкция оборотных тупиков, построена соединительная ветка в депо "Замоскворецкое", - приводит издание "Вечерняя Москва" слова Бочкарева.

Ранее Бочкарев сообщал, что реконструкция Каховской линии начнется в этом году. Работы будут проводиться для ее включения в строящуюся Большую кольцевую линию метро; по словам чиновника, за прошедшие с момента открытия ветки годы ее инженерные системы устарели и требуют замены.

Ранее сайт kp.ru сообщал о проведении строительных работ на станции Большой кольцевой линии "Авиамоторная". Основные конструкции этой станции готовы уже на 77%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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