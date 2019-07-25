2019-07-25T14:17:21+03:00
Политика

Правительство поддержало предложение сохранить льготы женщинам на селе

Им оставят 36-часовую рабочую неделю и дополнительный выходной день
Елена АКИМОВА
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В правительстве поддержали идею с сохранением льгот для работниц сельского хозяйстваВ правительстве поддержали идею с сохранением льгот для работниц сельского хозяйстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Правительство поддержало идею сохранения льгот для женщин, работающих в сельском хозяйстве. Им оставят 36 - часовую рабочую неделю, вместо полной 40-часовой, и дополнительный выходной один раз в месяц. Помимо этого, предлагается сохранить 30-процентную надбавку за разделенный на части трудовой день.

Кабмин предлагает сделать льготы безусловными, а не прописывать их в трудовом и коллективном договоре. Это следует из официального отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко, с которым ознакомились «Известия».

Соответствующий законопроект поддержали многие депутаты и скоро отправится на рассмотрение во втором чтении.

Зампред Профсоюза работников АПК Галина Юрова согласна, что льготу стоит сделать безусловной, чтобы эти правила не остались только на бумаге.

- Работодатель может не включить данный пункты в соглашение, а коллективных договоров почти нет. У женщин в сельской местности повышенная хозяйственная нагрузка. Поэтому для них необходим сокращенный рабочий день, ведь кроме работы существует множество забот по дому, уход за огородом, личным хозяйством, - прокомментировала Юрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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