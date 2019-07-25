Правительство поддержало предложение сохранить льготы женщинам на селе
Правительство поддержало идею сохранения льгот для женщин, работающих в сельском хозяйстве. Им оставят 36 - часовую рабочую неделю, вместо полной 40-часовой, и дополнительный выходной один раз в месяц. Помимо этого, предлагается сохранить 30-процентную надбавку за разделенный на части трудовой день.
Кабмин предлагает сделать льготы безусловными, а не прописывать их в трудовом и коллективном договоре. Это следует из официального отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко, с которым ознакомились «Известия».
Соответствующий законопроект поддержали многие депутаты и скоро отправится на рассмотрение во втором чтении.
Зампред Профсоюза работников АПК Галина Юрова согласна, что льготу стоит сделать безусловной, чтобы эти правила не остались только на бумаге.
- Работодатель может не включить данный пункты в соглашение, а коллективных договоров почти нет. У женщин в сельской местности повышенная хозяйственная нагрузка. Поэтому для них необходим сокращенный рабочий день, ведь кроме работы существует множество забот по дому, уход за огородом, личным хозяйством, - прокомментировала Юрова.
ИСТОЧНИК KP.RU