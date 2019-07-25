2019-07-25T15:41:57+03:00
Общество

В МАГАТЭ назначили нового руководителя

Исполняющим обязанности генерального директора стал Корнел Феруцэ
Мария ИГНАТЬЕВА
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В МАГАТЭ назначили нового руководителяВ МАГАТЭ назначили нового руководителяФото: REUTERS
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В МАГАТЭ на пост исполняющего обязанности генерального директора назначили бывшего постоянного представителя Румынии при международных организациях в Вене Корнела Феруцэ. Эта должность освободилась после смерти Юкии Амано. Феруцэ был ближайшим помощником своего предшественника, и координировал его работу по многим направлениям.

- Он будет работать в качестве и.о. до вступления в должность нового гендиректора, которого предстоит избрать, - написал в Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Напомним, что Амано умер 22 июля в возрасте 72 лет. Он скончался до того, как успел заявить о своей отставке. Покинуть пост бывший глава МАГАТЭ планировал по состоянию здоровья. Текст прошения об отставке сайт Kp.ru публиковал ранее, в день смерти Амано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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