На Порошенко напали неизвестные с газовыми баллончиками

СЕГОДНЯ 17:33 2019-07-25T17:33:09+03:00

На Порошенко напали после допроса Фото: скриншот с видео

Мужчины попытались прорваться к автомобилю экс-президента, но были оттеснены охраной [видео]

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На бывшего президента Украины Петра Порошенко совершено нападение. Четверо молодых людей попытались прорваться к машине политика после того, как он вышел из здания Государственного бюро расследований в Киеве.

Сайт kp.ru писал, что в четверг, 25 июля, экс-глава государства явился на допрос по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Расследование касается отмывания преступных доходов и легализации акций в оффшорах.

Нападение было совершено, когда Порошенко уже садился в автомобиль. На дороге сразу началась суматоха - охранники бывшего президента сцепились с агрессивно настроенными молодыми людьми и попытались оттеснить их от машины. В какой-то момент один из нападавших достал баллончик со слезоточивым газом и распылил его в лицо телохранителей.

В этот момент на место инцидента подоспела полиция, и зачинщики беспорядков попытались скрыться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/722306" frameborder="0"></iframe> На Петра Порошенко напали возле Государственного бюро расследований.

ИСТОЧНИК KP.RU