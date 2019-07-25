На Порошенко напали неизвестные с газовыми баллончиками
На бывшего президента Украины Петра Порошенко совершено нападение. Четверо молодых людей попытались прорваться к машине политика после того, как он вышел из здания Государственного бюро расследований в Киеве.
Сайт kp.ru писал, что в четверг, 25 июля, экс-глава государства явился на допрос по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Расследование касается отмывания преступных доходов и легализации акций в оффшорах.
Нападение было совершено, когда Порошенко уже садился в автомобиль. На дороге сразу началась суматоха - охранники бывшего президента сцепились с агрессивно настроенными молодыми людьми и попытались оттеснить их от машины. В какой-то момент один из нападавших достал баллончик со слезоточивым газом и распылил его в лицо телохранителей.
В этот момент на место инцидента подоспела полиция, и зачинщики беспорядков попытались скрыться.
На Петра Порошенко напали возле Государственного бюро расследований.
ИСТОЧНИК KP.RU
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