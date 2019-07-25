2019-07-25T17:39:48+03:00
Политика

Экипаж задержанного СБУ российского танкера возвращается домой

Москалькова сообщила, что российским морякам не предъявлено обвинений [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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СБУ вместе с военной прокуратурой готовят ходатайство в суд для ареста судна. ФОТО navy.mil.gov.ua FacebookСБУ вместе с военной прокуратурой готовят ходатайство в суд для ареста судна. ФОТО navy.mil.gov.ua Facebook
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Члены экипажа задержанного Службой безопасности Украины российского танкера NEYMA находятся в безопасности и возвращаются домой. Об этом сообщили представители посольства России в Киеве и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Российским членам экипажа танкера Neyma на Украине не предъявлено обвинений, они сейчас добираются до Молдавии, а оттуда вылетят в Москву», - сообщила российский омбудсмен.

Ранее компания-судовладелец «Альтомар Шиппинг» сообщила, что все члены экипажа находятся в безопасности в порту Измаила и в скором времени отправятся домой. Представитель компании также отметил, что претензий и вопросов к экипажу не было.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 25 июля, СБУ совместно с Военной прокуратурой Украины задержала российский танкер NEYMA. Арест произошел под предлогом того, что танкер якобы по прямому приказу ФСБ РФ заблокировали три украинских корабля в Керченском проливе. Члены команды были допрошены, а судно обыскали.

СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU

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