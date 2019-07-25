2019-07-25T18:01:02+03:00
В мире

В аэропорту Амстердама отменили более 100 рейсов

Из-за сбоя в системе заправки многие самолеты не смогли приземлиться или вылететь по расписанию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В аэропорту Амстердама отменили более 100 рейсовВ аэропорту Амстердама отменили более 100 рейсовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 25 июля, в международном аэропорту Схипхол города Амстердама было отменено около 100 рейсов из-за сбоя в системе заправки самолетов. Об этом воздушная гавань сообщает на своем официальном сайте.

Как сообщается, неисправность произошла в системе компании-подрядчика Aircraft Fuel Supply. В результате многие самолеты не смогли приземлиться или вылететь по расписанию.

«Различные авиакомпании отменили 100 рейсов в Схипхол и из него», - говорится в опубликованном заявлении аэропорта.

На данный момент проблему устранили, но администрация воздушной гавани предупреждает пассажиров о возможных нарушениях работы оборудования и отмене рейсов на следующий день.

Напомним, накануне, 21 июля, в столичных аэропортах были задержаны или отменили более 26 рейсов. За день до этого были отменены или задержаны в общей сложности 46 рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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