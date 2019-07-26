2019-07-26T04:30:09+03:00
Политика

США ожидают возобновления переговоров с КНДР через две недели

Помпео рассказал, что Ким Чен Ын обещал Трампу прислать рабочую группу для консультаций
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео надеется, что переговоры Вашингтона с Пхеньяном о денуклеаризации Корейского полуострова возобновятся уже скоро, недели через две.

Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg, добавив, что лидер КНДР Ким Чен Ын обещал президенту Штатов Дональду Трампу «прислать свою рабочую группу для консультаций с нашей».

«Я ожидаю, что это произойдет через пару недель», - уточнил глава американского внешнеполитического ведомства.

По мнению Помпео, последний запуск двух ракет малой дальности в Северной Корее связан с желанием Пхеньяна «обеспечить себе преимущество» на предстоящих консультациях.

«Все пытаются подготовиться к переговорам, создать рычаг давления и создать риск для другой стороны. Мы по-прежнему убеждены в том, что дипломатический путь вперед и решение на основе переговоров существуют», - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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