Жертвами оползня на юго-западе Китая стали 20 человек

СЕГОДНЯ 04:58 2019-07-26T05:28:43+03:00

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В китайской юго-западной провинции Гуйчжоу, где во вторник, 23 июля, оползень накрыл жилые дома, продолжаются поисковые работы, спасатели не теряют надежды найти живых людей под тоннами земли.

По данным на утро пятницы, погибли 20 человек, судьба еще 25 местных жителей до сих пор неизвестна, они считаются пропавшими без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.

Оползень сошел в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй, под ним оказались 23 двора вместе с жилыми домами и постройками. Ранее сообщалось о 15 жертвах и 30 пропавших без вести, но работающие на месте спасатели нашли тела еще пяти погибших, в том числе троих детей.

Как писал сайт kp.ru, в тот же день, 23 июля, сель накрыл дома в провинции Дюздже на северо-западе Турции, а за неделю до этого – в Непале, где жертвами дождей и оползней стали десятки людей.

ИСТОЧНИК KP.RU