СЕГОДНЯ 08:01 2019-07-15T08:10:51+03:00

В Непале количество жертв наводнений и оползней выросло до 65 человек Фото: REUTERS

Продолжаются поиски 30 человек, которые числятся пропавшими без вести

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Количество жертв оползней и наводнений в Непале выросло до 65 человек, еще 38 получили тяжелые ранения. Ранее сообщалось о 50 погибших и 25 пострадавших.

На данный момент продолжаются поиски 30 человек, которые числятся без вести пропавшими, сообщает агентство ANI в Twitter со ссылкой на местную полицию.

Напомним, спасатели эвакуировали 1146 жителей из пострадавших районов. По последним данным стихия затронула 22 района страны, местами наблюдаются перебои с электричеством. Специалисты подчеркнули, что сильные дожди продолжатся еще не менее двух дней.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в США сообщили об угрозе появления тропического шторма у берегов Луизианы. Также в штате ожидаются ураганные ветры и наводнения. За несколько дней до этого американский лидер Дональд Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана накануне шторма Барри.

ИСТОЧНИК KP.RU