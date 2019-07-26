Иран провел испытания баллистической ракеты

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-26T08:43:41+03:00

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В ночь на 25 июля Иран испытал баллистическую ракету средней дальности Shabaab-3. Она пролетела тысячу километров.При этом угрозу судоходству или базам США она не представляет. При этом власти страны не предупреждали о предстоящих испытаниях.

- Мы знаем о сообщениях о снаряде, запущенном из Ирана, и в настоящее время не имеем никаких дальнейших комментариев, - сообщил источник в администрации США телеканалу Fox News.

Также сообщается, что испытания проходят на фоне повышенной напряженности между Тегераном и западом.

Напомним, что ракетная программа Ирана уже довольно давно является предметом разногласий в международном сообществе. В ряде стран, в числе которых и США, считают, что резолюция СБ ООН 2231 запрещает Ирану ракетные пуски. МИД страны тем временем подчеркивает, что ракетные пуски не нарушают резолюцию Совета безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU