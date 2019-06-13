2019-06-13T21:58:27+03:00
В мире

Трамп заявил, что Иран и США не готовы к договоренностям

Ранее Америка обвинила Иран в нападении на два танкера в Оманском заливе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп заявил, что Иран и США не готовы к договоренностямТрамп заявил, что Иран и США не готовы к договоренностямФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский лидер Дональд Трамп отметил, что США и Иран на сегодняшний день не готовы к договоренностям.

Ранее Америка обвинила Иран в нападении на два танкера в Оманском заливе.

- Я очень благодарен премьер-министру Абэ, что он поедет в Иран и встретится с аятоллой Али Хаменеи, но я лично считаю, что сейчас рано даже думать о заключении сделки, - подчеркнул Трамп в своем Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Совбез ООН проведет встречу, на которой обсудят нападение на танкеры в Оманском заливе. Мероприятие запланировано на пятницу, 14 июня. Напомним, на данный момент в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Все 44 члена экипажа обоих судов оперативно эвакуировали. Между тем появилась информация, что на обоих танкерах произошли взрывы и начался пожар.

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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