США продолжат давить на Иран до изменения политики Тегерана по ядерному оружию
Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать давление на Иран до тех пор, пока власти этой страны не изменят свою политику по вопросу ядерного оружия. Об этом этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
"Соединенные Штаты и их союзники никогда не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие. Режим должен положить конец своим ядерным амбициям и своему злонамеренному поведению", - говорится в ее заявлении, распространенном пресс-службой.
Ранее стало известно, что запасы обогащенного урана в Иране превысили лимит в 300 кг, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В Белом доме считают, что "было ошибкой позволить Ирану обогащать уран" "Нет никаких сомнений в том, что даже до заключения сделки Иран нарушал ее условия. Мы должны восстановить давние стандарты нераспространения для Ирана, запрещающие обогащение урана", - считает она.
Напомним, 13 июня американский президент Дональд Трамп отметил, что США и Иран пока не готовы к договоренностям.
ИСТОЧНИК KP.RU