США продолжат давить на Иран до изменения политики Тегерана по ядерному оружию

СЕГОДНЯ 02:42 2019-07-02T02:49:01+03:00

Белый дом заявил, что запасы обогащенного урана в Иране превысили лимит в 300 кг

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Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать давление на Иран до тех пор, пока власти этой страны не изменят свою политику по вопросу ядерного оружия. Об этом этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

"Соединенные Штаты и их союзники никогда не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие. Режим должен положить конец своим ядерным амбициям и своему злонамеренному поведению", - говорится в ее заявлении, распространенном пресс-службой.

Ранее стало известно, что запасы обогащенного урана в Иране превысили лимит в 300 кг, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В Белом доме считают, что "было ошибкой позволить Ирану обогащать уран" "Нет никаких сомнений в том, что даже до заключения сделки Иран нарушал ее условия. Мы должны восстановить давние стандарты нераспространения для Ирана, запрещающие обогащение урана", - считает она.

Напомним, 13 июня американский президент Дональд Трамп отметил, что США и Иран пока не готовы к договоренностям.

ИСТОЧНИК KP.RU