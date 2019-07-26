2019-07-26T12:42:55+03:00
Происшествия

Шимпанзе откусила руку смотрителю на глазах у посетителей зоопарка

До этого случая сотрудники считали, что у животного добрый характер
Мария ИГНАТЬЕВА
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Шимпанзе откусила руку смотрителю на глазах у посетителей зоопаркаШимпанзе откусила руку смотрителю на глазах у посетителей зоопаркаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во французском зоопарке в департаменте Луара произошло ЧА. Шимпанзе по имени Бомбу на глазах у посетителей откусил руку смотрителю, который за ним ухаживал.

Директор зоопарка в коммуне Сен-Мартен-ля-Плэн Пьер Тивильон рассказал газете Progres, что раньше животное не вело себя агрессивно. Бомбу родился в неволе 23 года назад. Все это время у него был добрый нрав. Однако он все же откусил часть руки смотрителю, когда тот протянул ее шимпанзе.

- Мы не понимаем, почему он так отреагировал, этого никогда не было, мальчик хорошо его знает, и обычно он хорошо себя ведет, - рассказывает Пьер Тивильон.

Пострадавшего смотрителя зоопарка в шоковом состоянии на вертолете был оставлен в Лион. Он потерял четыре пальца и часть руки. Посетителям, которые стали очевидцами случившегося, также потребовалась помощь медиков. Чтобы прийти в себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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