Шимпанзе откусила руку смотрителю на глазах у посетителей зоопарка

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-26T12:42:55+03:00

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Во французском зоопарке в департаменте Луара произошло ЧА. Шимпанзе по имени Бомбу на глазах у посетителей откусил руку смотрителю, который за ним ухаживал.

Директор зоопарка в коммуне Сен-Мартен-ля-Плэн Пьер Тивильон рассказал газете Progres, что раньше животное не вело себя агрессивно. Бомбу родился в неволе 23 года назад. Все это время у него был добрый нрав. Однако он все же откусил часть руки смотрителю, когда тот протянул ее шимпанзе.

- Мы не понимаем, почему он так отреагировал, этого никогда не было, мальчик хорошо его знает, и обычно он хорошо себя ведет, - рассказывает Пьер Тивильон.

Пострадавшего смотрителя зоопарка в шоковом состоянии на вертолете был оставлен в Лион. Он потерял четыре пальца и часть руки. Посетителям, которые стали очевидцами случившегося, также потребовалась помощь медиков. Чтобы прийти в себя.

ИСТОЧНИК KP.RU