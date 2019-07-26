ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%

СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-26T13:45:33+03:00

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В пятницу, 26 июня, Совет директоров Центробанка России снизил ключевую ставку. Она опустилась с 7,5% до 7,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Шаг небольшой, но показательный. Напомним, от ключевой ставки, которую устанавливает регулятор, зависит стоимость кредитов в коммерческих банках: как для граждан, так и для бизнеса. Чем она ниже, тем дешевле заемные деньги в экономике. Сама же ключевая ставка позволяет регулировать инфляцию и курс отечественной валюты. Чем она выше, тем ниже рост цен и дороже рубль.

Напомним, в июне этого года регулятор также снизил ключевую ставку. Тогда она опустилась с 7,75% до 7,5% годовых. И такое решение приняли впервые с марта прошлого года. Для большинства аналитиков решение Центробанка сюрпризом не стало. Как и в этом месяце многие аналитики делали прогнозы на понижение.

ИСТОЧНИК KP.RU