Центробанк снизил ключевую ставку. Что это значит?

Совет директоров ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку. Она опустилась с 7,75% до 7,5% годовых. Шаг небольшой, но показательный. И самое главное - в нужном направлении. От ключевой ставки, которую устанавливает ЦБ, зависит стоимость кредитов в коммерческих банках: как для граждан, так и для бизнеса. Чем она ниже, тем дешевле заемные деньги в экономике.

Сама же ключевая ставка позволяет регулировать инфляцию и курс отечественной валюты. Чем она выше, тем ниже рост цен и дороже рубль. В конце прошлого года Центробанк боялся, что инфляция цен подскочит из-за повышения налога на добавленную стоимость, а наша валюта ослабеет из-за санкций и падения стоимости нефти. Поэтому в декабре ставку подняли до 7,75% годовых. На всякий случай. В итоге инфляция оказалась не такой серьезной (5%), а курс рубля по отношению к доллару с начала года даже повысился (почти на 10%).

Для большинства аналитиков решение ЦБ сюрпризом не стало. Представители главного финансового регулятора страны в течение месяца давали намеки, что на ближайшем заседании планируют смягчить денежно-кредитную политику. Мол, ситуация внутри страны и на внешних рынках подходящая, а риски минимальны. Как предполагают эксперты, до конца года ключевая ставка может опуститься еще - до 7 - 7,25% годовых. А в дальнейшем ЦБ хочет довести ее до 5% годовых.

Ставки по кредитам в коммерческих банках от ключевой ставки практически напрямую. Особенно ипотека. В прошлом году из-за роста на 0,5% жилищные кредиты почти сразу же подорожали. Поэтому в ближайшие месяцы можно ждать, что ипотека снова начнет дешеветь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил сам регулятор (подробности) Курс евро снизился до 72,69 рубля

По данным Московской биржи на торгах в пятницу, 14 июня, рубль заметно укрепился по отношению в евро. Стоимость европейской валюты опустилась до отметки в 72,69 рубля, потеряв 13 копеек (подробности)