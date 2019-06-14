Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

СЕГОДНЯ 13:38 2019-06-14T13:47:37+03:00

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Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил сам регулятор.

Такое понижение произошло впервые с марта прошлого года. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года», - также говорится в сообщении Центробанка.

В регуляторе также отметили, что снижение ключевой ставки и доходностей ОФЗ создают условия для снижения депозитно-кредитных ставок в будущем.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ключевая ставка ЦБ - это важный для развития экономики показатель. Если ставка повышается, значит в Банке России боятся ухудшения. Если снижается - жди хороших новостей.

ИСТОЧНИК KP.RU