2019-07-26T13:50:44+03:00
Политика

Эксперт назвал глупой идею США заморозить поставки С-400 в Турции

Часть контракта уже выполнена и идет обучение турецких военных
Елена АКИМОВА
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США все еще призывает Турцию отказаться от С-400США все еще призывает Турцию отказаться от С-400Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Американский сенатор Линдси Грэм, который посетил Турцию с визитом, предложил Турции не использовать купленные у России С-400. От систем противовоздушной обороны предлагается просто отказаться, а если отменить сделку нельзя, то просто не ставить их на вооружение. Позже предложение Грэма подтвердил госсекретарь США Майк Помпео.

Взамен на такой шаг Штаты готовы «начать переговоры о соглашении о свободной торговле». Это довольно сомнительная альтернатива, уверен политолог Максим Жаров.

- Само предложение довольно глупое. Сейчас полным ходом идут поставки боевых комплексов, проводится обучение турецкого персонала и тут Турции предлагают заморозить сделку и просто складировать С-400 до лучших времен. Американцы не смогли заблокировать сделку на раннем этапе, теперь заговорили о санкциях. Но даже если они их введут, то давление будет не критичным, иначе есть риск потерять союзника, - комментирует эксперт ФАН.

Россия и Турция заключили договор на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2017 году. США сразу же выступили против такой покупки и грозили санкциями, но Анкара не стала отступать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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