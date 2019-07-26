2019-07-26T15:06:42+03:00
Экономика

Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию

Первую нитку газопровода планируют запустить с января 2020 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через БолгариюВторая нитка «Турецкого потока» пройдет через БолгариюФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вторая нитка газопровода «Турецкий потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию. Соответствующие заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак

«Там есть соглашение между "Газпромом" и министерством энергетики Болгарии, подписана дорожная карта, реализация проекта идет в соответствии с дорожной картой», - заявил министр, поясняя, что таким образом, газопровод пройдет через Венгрию, Сербию и напрямую в Болгарию.

Новак сообщил, что запуск первой нитки «Турецкого потока» ожидается с 1 января 2020 года.

Напомним, в конце января этого года Болгария взялась за продление «Турецкого потока». Болгарская компания «Булгартрансгаз» приняла решение о строительстве на территории республики нового газопровода, по которому будет передаваться топливо в рамках «Турецкого потока».

В конце мая президент РФ Владимир Путин после переговоров с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым, заявил о готовности Москвы и Анкары продлить «Турецкий поток» в сторону Болгарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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