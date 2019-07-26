Румыния заблокировала доставку российских вооружений в Сербию

СЕГОДНЯ 17:39 2019-07-26T17:39:00+03:00

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Румыния отказалась выдавать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями, направлявшегося в Сербию. Как пояснили в МИД страны, такое решение приняли из-за антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в связи с ситуацией на Украине.

Во внешнеполитическом ведомстве Румынии отметили, что для выдачи транзитной лицензии на перевозку военных материалов (согласно закону, лицензия может быть выдана только румынскому оператору) необходимо выполнение ряда условий. В частности, одно из них заключается в том, что услуги румынского оператора, который предоставляется на основе транзитной лицензии, не должны прямо или косвенно отвечать интересам физического или юридического лица, учреждения или организации из России.

"Это условие не было выполнено в данной ситуации, так что соответствующая лицензия не могла быть предоставлена компетентными румынскими властями", - цитирует ТАСС сообщение МИД Румынии.

При этом, как уточнил румынский телеканал Digi 24, речь идет о 30 танках и 30 бронетранспортерах, отправленных на основе контракта между Белградом и Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU