2019-06-05T19:23:35+03:00
В мире

Евросоюз одобрил продление санкций против России по Крыму

Ограничительные меры растянутся еще на год
Арина СУВОРОВА
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Санкции ЕС по Крыму и Севастополю возможно будут продленыСанкции ЕС по Крыму и Севастополю возможно будут продленыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Постпреды стран Евросоюза одобрили продление санкций в отношении России из-за присоединения Крыма и Севастополя еще на один год. Действующие ограничительных мер истекают 23 июня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС.

Впервые санкции против России из-за вступления крымского полуострова в состав РФ вступили в силу в марте 2014 года. Позднее к ним добавились ограничительные меры из-за событий в Донбассе и инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Санкции включают запрет на импорт продукции из Крыма и Севастополя в Евросоюз, инвестиции, туристические услуги на полуострове, например, европейские круизные суда не могут заходить в крымские порты. Также Евросоюз запрещает предоставлять строительные, технические или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой крымского полуострова.

- От того, что в Евросоюзе пытаются ввести какие-то ограничения, Крыму ни холодно ни жарко. Конечно, было бы лучше, если этих ограничений не было, но санкции и сейчас особо не сдерживают Крым в развитии, - отмечает в разговоре с «КП» политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. - За пять лет, которые Крым провел в составе России, он показал динамику роста. Было сделано в тысячу раз больше для крымчан и инфраструктуры полуострова, чем за предыдущие 25 лет в составе Украины.

На сегодня ни у кого нет сомнения, даже у представителей Евросоюза, что Крым — это Россия. Но европейцы будут использовать любой повод для давления на нашу страну. Хотя на самом деле это в интересах европейских стран - принять участие в масштабной крымской стройке, стать инвесторами и получать выгоду от развития туристического кластера в Крыму. Но они сами себя в этом ограничивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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