2019-07-26T20:40:18+03:00
Политика

Минобороны опровергло информацию о блокировании Румынией доставки вооружений в Сербию

Поставки военной техники уже осуществлены в согласованные сроки, уточнили в ведомстве
Марина ВЕНЦОВА
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Минобороны РФМинобороны РФФото: Анастасия Осипова
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Информация о задержании Румынией российского транспорта с бронетранспортерами для Сербии не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 26 июля, заявили в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что направляли никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. "Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами - абсолютная ложь», - подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, там также добавили, что военная продукция России уже была поставлена в Сербию. Все поставки были проведены в соответствии с обозначенными в контракте сроками.

Напомним, во внешнеполитическом ведомстве Румынии, как писал сайт kp.ru, ранее сообщили, что страна отказалась выдавать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с вооружениями из России, которое направлялось в Сербию. Такое решение объяснили антироссийскими санкциями, которые ЕС ввел в связи с ситуацией на Украине.

Кстати, в начале июля 2019 года сообщалось, что Москва предоставит Белграду экспортный кредит в 172.5 миллиона евро. Соглашение направлено на реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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