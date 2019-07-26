Украинки устроили "голый" флешмоб в ответ на оскорбление запорожского чиновника
В соцсетях набирает обороты флешмоб украинок "Забыла спросить у Марченко". Жительницы Украины выкладывают в соцсети фотографии на которых они в откровенных нарядах, с сигаретами и бокалами вина. Так женщины отреагировали на заявление зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко, который назвал женщин в коротких юбках проститутками.
Чиновник, уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, разместил на своей странице в фейсбуке пост, в котором призвал девушек одеваться соответственно своим жизненным ценностям. Он осудил тех, кто выкладывает свои фотографии в коротких платьях и купальниках в соцсетях. По его мнению, так женщины провоцируют насильников.
Украинки выкладывают фотографии, на которых они в коротких платьях, чтобы напомнить о своих правахФото: СОЦСЕТИ
"И вот это вот мы выбрали в депутаты облсовета. Коротких юбок не ношу, но шорты в гардеробе есть, а как иначе в жару. И да, "забыла спросить у Марченко", - написала Анастасия Клименко, поделившись скриншотом поста чиновника.
Марченко уже почистил свою страницу и удалил запись. Но женщины после этого не успокоились.
"Не ношу юбок. Практически совсем. Но сегодня такой день! Надела, потому что не могла не поддержать своих подруг", – отметила Елена Набокова.
Украинки надевают короткие юбки назло чиновникуФото: СОЦСЕТИ
"Господин Владислав Марченко вдруг стал законодателем моды. Люди жалуются, власть разводит руками", – написала Виктория Белая.
"Шутки шутками, но у нас все еще тысячи мужчин и, самое страшное, женщин, живут в Средневековье. И искренне уверены, что кастрюльки, борщ, быть скромнее и тише и удачно выйти замуж – предел мечтаний любой женщины", – считает Наталья Соловьева.
Украинки против того, чтобы чиновники указывали им, что носитьФото: СОЦСЕТИ
"А вот специально для Марченко нашла свою давнишнюю фотку”, - написала Олеся Цибулько.
"Забыла спросить у Марченко в чом мне ходить и какие фото выкладывать", - отметила Дарья Момот
ИСТОЧНИК KP.RU
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