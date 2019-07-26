Украинки устроили "голый" флешмоб в ответ на оскорбление запорожского чиновника

26 Июль 23:54 2019-07-27T00:04:32+03:00

Украинки выкладывают свои фото в купальниках и коротких юбках с подписью "Забыла спросить у Марченко" Фото: СОЦСЕТИ

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В соцсетях набирает обороты флешмоб украинок "Забыла спросить у Марченко". Жительницы Украины выкладывают в соцсети фотографии на которых они в откровенных нарядах, с сигаретами и бокалами вина. Так женщины отреагировали на заявление зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко, который назвал женщин в коротких юбках проститутками.

Чиновник, уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, разместил на своей странице в фейсбуке пост, в котором призвал девушек одеваться соответственно своим жизненным ценностям. Он осудил тех, кто выкладывает свои фотографии в коротких платьях и купальниках в соцсетях. По его мнению, так женщины провоцируют насильников.

Украинки выкладывают фотографии, на которых они в коротких платьях, чтобы напомнить о своих правахФото: СОЦСЕТИ

"И вот это вот мы выбрали в депутаты облсовета. Коротких юбок не ношу, но шорты в гардеробе есть, а как иначе в жару. И да, "забыла спросить у Марченко", - написала Анастасия Клименко, поделившись скриншотом поста чиновника.

Марченко уже почистил свою страницу и удалил запись. Но женщины после этого не успокоились.

"Не ношу юбок. Практически совсем. Но сегодня такой день! Надела, потому что не могла не поддержать своих подруг", – отметила Елена Набокова.

Украинки надевают короткие юбки назло чиновникуФото: СОЦСЕТИ

"Господин Владислав Марченко вдруг стал законодателем моды. Люди жалуются, власть разводит руками", – написала Виктория Белая.

"Шутки шутками, но у нас все еще тысячи мужчин и, самое страшное, женщин, живут в Средневековье. И искренне уверены, что кастрюльки, борщ, быть скромнее и тише и удачно выйти замуж – предел мечтаний любой женщины", – считает Наталья Соловьева.

Украинки против того, чтобы чиновники указывали им, что носитьФото: СОЦСЕТИ

"А вот специально для Марченко нашла свою давнишнюю фотку”, - написала Олеся Цибулько.

"Забыла спросить у Марченко в чом мне ходить и какие фото выкладывать", - отметила Дарья Момот

ИСТОЧНИК KP.RU