Путин на батискафе погружается к затонувшей в Финском заливе подлодке

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-27T15:12:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин осматривает затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга». Для этого он погрузился на глубину на батискафе в районе острова Гогланд в Финском заливе.

"В присутствии Президента на месте гибели подлодки установят памятную табличку. После этого будет приглушен свет и участники церемонии почтят память погибших подводников минутой молчания. Перед началом погружения руководитель экспедиции «Поклон кораблям великой Победы» Константин Богданов рассказал главе государства о борьбе советских подводников против фашистских захватчиков на Балтике и судьбе Щ-308", - сообщает сайт Кремля.

Путин также ознакомился картой Балтийского моря. На ней указаны места гибели советских подлодок, и схема нынешнего состояния Щ-308. Подлодка «Семга» затонула в сентябре 1942 подорвавшись на немецкой мине. Перед гибелью судна командир подлодки успел доложить об успешном уничтожении трех кораблей противника.

ИСТОЧНИК KP.RU