Зеленский похвастался фото с пляжа в окружении соратников и "боевых водолазов"

СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-27T15:26:20+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своих социальных сетях фотографию с пляжа. Геометка указывает на то, что свой выходной лидер незалежной проводит в Одессе. На снимке он в окружении главы офиса президента Андрея Богдана.

"Мы, везде Охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - пошутил Зеленский.

Пользователям сети снимок пришелся по душе. Многие комментаторы желают своему президенту хороших выходных.

"Лучшая команда с Президентом. Владимир, пусть морской воздух и морская вода даст вам заряд и больших сил, удачи и успехов Вам мой надёжный товарищ и Президент моей страны, я вами горжусь", - так звучит один из самых популярных комментариев под фото.

ИСТОЧНИК KP.RU