Зеленский похвастался фото с пляжа в окружении соратников и "боевых водолазов"
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своих социальных сетях фотографию с пляжа. Геометка указывает на то, что свой выходной лидер незалежной проводит в Одессе. На снимке он в окружении главы офиса президента Андрея Богдана.
"Мы, везде Охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - пошутил Зеленский.
Пользователям сети снимок пришелся по душе. Многие комментаторы желают своему президенту хороших выходных.
"Лучшая команда с Президентом. Владимир, пусть морской воздух и морская вода даст вам заряд и больших сил, удачи и успехов Вам мой надёжный товарищ и Президент моей страны, я вами горжусь", - так звучит один из самых популярных комментариев под фото.
ИСТОЧНИК KP.RU