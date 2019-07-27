2019-07-27T15:26:20+03:00
В мире

Зеленский похвастался фото с пляжа в окружении соратников и "боевых водолазов"

Президент Украины отдыхает в Одессе
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Зеленский появился на пляже в окружении соратника.Зеленский появился на пляже в окружении соратника.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своих социальных сетях фотографию с пляжа. Геометка указывает на то, что свой выходной лидер незалежной проводит в Одессе. На снимке он в окружении главы офиса президента Андрея Богдана.

"Мы, везде Охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - пошутил Зеленский.

Пользователям сети снимок пришелся по душе. Многие комментаторы желают своему президенту хороших выходных.

"Лучшая команда с Президентом. Владимир, пусть морской воздух и морская вода даст вам заряд и больших сил, удачи и успехов Вам мой надёжный товарищ и Президент моей страны, я вами горжусь", - так звучит один из самых популярных комментариев под фото.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24