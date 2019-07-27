Крестный ход УПЦ в Киеве собрал 300 тысяч верующих

СЕГОДНЯ 17:57 2019-07-27T17:58:45+03:00

Глава МВД считает, что их число не превышает 50 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

В Киеве прошел крестный ход в честь годовщины Крещения Руси. Его организовала Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, в мероприятии приняли участие около 50 тысяч человек. В Центре информации Украинской православной церкви называют другую цифру - 300 тысяч верующих.

"Я желаю всем здоровья, счастья, Божьего благословения, чтобы мы все помнили, что являемся православными христианами, наследниками святого князя Владимира, который, приняв христианскую веру, поменял свою жизнь", - сказал перед началом крестного хода предстоятель канонической УПЦ митрополит Онуфрий.

Верующие прошли от Владимирской горки к Киево-Печерской лавре через Европейскую площадь по улице Грушевского. Крестный ход возглавили 5 чудотворных икон и мощи 19 святых, которые специально прибыли в столицу на торжества.

ИСТОЧНИК KP.RU