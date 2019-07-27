2019-07-27T19:17:31+03:00
В мире

Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за скандального ролика в интернете

Силовик вызвал спецподразделение, чтобы скрутить остановивших его автомобиль полицейских
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Зеленский потребовал уволить генерала.Владимир Зеленский потребовал уволить генерала.Фото: REUTERS
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Время безнаказанности для чиновников навсегда закончилось. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети.

Зеленский потребовал от своих подчиненных - главы МВД Арсена Авакова и главы Госбюро расследований Романа Трубеня - немедленно уволить и провести следствие над руководителем регионального управления ведомства в Днепровской области Виталием Глуховеря.

Тот в 2018 году позволил себе вызвать спецподразделение КОРД для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Вскоре патрульные оказали в его кабинете, где с ними была проведена разъяснительная работа. Глуховерю сгубило то, что все события фиксировались на камеру и позже попали в интернет.

"Хочу предупредить всех чиновников в Киеве и по всей стране - от регионального центра до малейшего села - времена преступлений и особого к вам отношения, к которому вы так привыкли времен всех предыдущих президентов, минули. Ни ты, ни твои друзья больше не будут стоять над законом", - заявил Зеленский.

Зеленский поручил уволить генерала полиции после скандального видео .

ИСТОЧНИК KP.RU

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