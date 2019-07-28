В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

СЕГОДНЯ 03:57 2019-07-28T04:44:01+03:00

Стало известно об уничтожении двух украинских самолетов в Ливии Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

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Силы правительства национального единства Ливии в результате ракетного удара уничтожили два украинских транспортных самолета Ил-76. Также сообщается о гибели пилота из украинского города Мелитополь

Удар был нанесен по аэропорту Аль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, сообщает издание РИА Мелитополь.

Также в Twitter пользователь @mmelumami опубликовал видео обстрела и крушения одного самолета. По предварительным данным, уничтоженные самолеты принадлежали о авиакомпаниям Alfa Air и Europa Air. У последней из них в тот же день авиационная служба Украины приостановила действие сертификата эксплуатанта.

Удар по аэропорту Аль-Джуфрав Ливии, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.twitter.com/ObservatoryLY

Как пишет РИА Новости, именно с этим связано то, что Государственная авиационная служба Украины приказом от 26 июля внезапно приостановила действие сертификата эксплуатанта данного перевозчика. В госреестре воздушных судов сказано, что в авиапарке Europa Air. имеются пять грузовых Ил-76ТД 1990-1992 годов выпуска.

Агентство подчеркнуло, что официального подтверждения этих данных пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU