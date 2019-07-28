В Нью-Йорке устроили стрельбу на детской площадке

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-28T12:56:16+03:00

Пострадали как минимум семь человек [видео]

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В Нью-Йорке неизвестные устроили стрельбу на детской площадке. Случилось все в районе Бруклин в ночь с субботы на воскресенье, с 27 на 28 июля. Есть пострадавшие.

Сообщается, что ранения получили как минимум семь человек. Как передает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию, людей доставили в больницу с разными травмами. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.

По данным ряда других СМИ, есть погибший. Однако официального подтверждения этому нет. Сообщается, что два человека получили огнестрельные ранения в лодыжки.

Полицейские вынуждены были перекрыть дорогу для движения автомобилей. При этом, несмотря на позднее время суток на месте происшествия было достаточно много людей.

Сейчас оперативники занимаются расследованием случившегося. По предварительным данным, установлено из какого оружия производились выстрелы.

Стрельба в Бруклине.

ИСТОЧНИК KP.RU