Клоун устроил массовую драку на корабле в круизном путешествии по Норвегии

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-28T09:44:20+03:00

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Массовая драка с участием клоуна, его спутницы, пассажиров и бармена круизного лайнера из Британии случилась во время путешествовавшего во фьордах Норвегии. Началось все в конце 12-часовой вечеринки из-за навязчивости паяца.

Инициатором драки были сам клоун и его подруга. Их возмутило, что другие пассажиры выразили недовольство его навязчивостью. Сначала была словесная перепалка с посетителями бара, а потом 43-летний клоун и его 41-летняя спутница напали на отдыхающих.

Во время драки в ход шло все, что попадалось под руку: барная посуда и мебель. Бармен пытался разнять дерущихся. Но без жертв не обошлось. Как сообщает здание The Guardian, пострадали шесть человек. Имел ли место быть алкоголь, издание не пишет.

Инициаторов драки из английского года Эссекса в итоге арестовала полиция из Хэмпшира Королевства Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU