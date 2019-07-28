СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-28T13:04:52+03:00

Во время стрельбы на детской площадке в Нью-Йорке погиб один человек, 11 получили ранения Фото: принтскрин видео.

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В Нью-Йорском квартале Бруклин накануне прозвучали выстрелы на детской площадке в парке Мендоса. Момент, когда двое неизвестных открыли стрельбу, шло празднование Дня пожилого человека. Ранее сообщалось, что пострадали как минимум семь человек, по последним данным это число выросло.

На данный момент известно об 11 пострадавших, еще один человек погиб, сообщает местное издание NewYork Post. Погибшему мужчине было 38 лет. Также уточнятся, что стрельба началась в около 23:00, когда двухдневный праздник походил к концу и люди расходились по домам.

За празднованием наблюдали около 100 полицейских. Однако «стрелкам» удалось скрыться.

- Я никогда не слышал о 12 человек, получивших ранение, в одном инциденте. Никогда. Это одна из худших, самых наглых стрельб, которые я когда-либо видел, - сказал один из ветеранов-следователей газете.

Все раненые госпитализированы. У некоторых из них состояние врачи оценивают как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU